Μητσοτάκης: “Στο ποδόσφαιρο όπως και στην πολιτική δεν αρκούν οι σταρ, πρέπει να έχουμε και ομάδα”

Τις εργασίες για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Δευτέρας (20/7) ενώ σε σύνδεση με την ΕΡΤ αναφέρθηκε στον τελικό του Μουντιάλ κάνοντας παράλληλα έναν πολιτικό συσχετισμό.

Σε ερώτηση για την νίκη της Ισπανίας στο μουντιάλ, ο πρωθυπουργός είπε ότι κέρδισε δίκαια, καθώς ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο. «Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια γιατί έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Αυτό είναι ένα μάθημα που βλέπουμε και στην πολιτική εκτός από τα πρόσωπα πρέπει να έχουμε και καλή ομάδα» είπε χαρακτηριστικά

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Για το ΟΑΚΑ, τόνισε πως «έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση – είτε Μουντιάλ, είτε Euro – στο μέλλον ο πρωθυπουργός απάντησε πως «θα έρθει και η ώρα γι’ αυτό».