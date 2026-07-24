Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον 3,5 ετών γιο τους στη θάλασσα

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία κάνουν διακοπές μαζί με τον 3,5 ετών γιο τους, Ερμή. Η τραγουδίστρια άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με την οικογένειά της, στην οποία έχει τεράστια αδυναμία.

Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής η Ελένη Φουρέιρα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της, αποτυπώνοντας διάφορα στιγμιότυπα με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή.

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Η αγαπημένη τραγουδίστρια παρακολούθησε τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή μαζί με τον γιο της Ερμή.

Λίγο μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, ανέβασε ένα story στο Instagram στο οποίο φαίνεται ο γιος της Ερμής να φορά τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας.

Η Ελένη Φουρέιρα συνόδευσε την ανάρτηση με τη λέξη “Campeones“, που σημαίνει “Πρωταθλητές“.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια από το 2017 μοιράζεται τη ζωή της με τον Αλμπέρτο Μποτία, Ισπανό πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Οι δυο τους τον Φεβρουάριο του 2023 απέκτησαν τον μικρό Ερμή, ο οποίος τους έχει κλέψει την καρδιά και είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.