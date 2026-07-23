ΕΛΑΣ: Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια του Τσίπρα – Οι ρόλοι Βασιλειάδη και Χατζηγιαννάκη και η επιστροφή στην Α’ Αθηνών

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, με τις διεργασίες να εντείνονται ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών και το επιτελείο του να επιταχύνει τον οργανωτικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία των ψηφοδελτίων έχουν στελέχη του στενού πυρήνα του πρώην πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Βασιλειάδης και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, οι οποίοι συμμετέχουν στον οργανωτικό σχεδιασμό και στον συντονισμό του νέου κόμματος. Ο Χατζηγιαννάκης, μάλιστα, έχει αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

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Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και η στελέχωση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, με την Α’ Αθηνών να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του σχεδιασμού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα και πολιτική εμπειρία, καθώς στόχος είναι η συγκρότηση ισχυρών ψηφοδελτίων που θα δώσουν το στίγμα της νέας πολιτικής προσπάθειας.

Την ίδια ώρα, οι οργανωτικές διεργασίες συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με την ηγετική ομάδα του Αλέξη Τσίπρα να επιδιώκει την ολοκλήρωση των βασικών εκκρεμοτήτων το προσεχές διάστημα, ώστε ο νέος φορέας να είναι πλήρως προετοιμασμένος για την προεκλογική περίοδο.