Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για το 2026 – Πώς θα δουν οι υποψήφιοι σε ποια σχολή πέρασαν

Ανακοινώθηκαν λίγο πριν από τις 11 το πρωί σήμερα Πέμπτη 23/7 από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής 2026 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις εισαγωγής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέτος, όπως και όλες τις τελευταίες χρονιές, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους για τη σχολή εισαγωγής τους.

Ειδικότερα, μπορούν να δουν τα αποτελέσματα, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Σε περίπτωση που, λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, η η ιστοσελίδα «πέσει» ή να παρουσιάσει καθυστερήσεις, επιχειρήστε να μπείτε λίγα λεπτά μετά ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Επίσης, οι έντυπες καταστάσεις θα αναρτηθούν στα Λύκεια όλης της χώρας, αλλά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, παρά μόνο ο 8ψήφιος κωδικός του κάθε μαθητή δίπλα στο τμήμα εισαγωγής του.

Όπως τόνισε χθες η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, φέτος οι βάσεις εισαγωγής 2026 ανακοινώνονται λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις συμμετείχαν 89.032 υποψήφιοι, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστημιακά τμήματα και στις υπόλοιπες σχολές που περιλαμβάνονται στο Μηχανογραφικό.

Με τη δημοσιοποίηση των βάσεων, σήμερα, ολοκληρώνεται μια μακρά περίοδος αναμονής, η οποία άρχισε με την ανακοίνωση των βαθμολογιών και συνεχίστηκε με τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων.