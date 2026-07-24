Οι 10 σχολές με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες βάσεις για φέτος – Ποιες “απογειώθηκαν”

Για ακόμη μία χρονιά, οι βάσεις εισαγωγής 2026 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσίασαν μεικτή εικόνα διακυμάνσεων, με το ποσοστό των τμημάτων και σχολών που σημείωσαν άνοδο να φτάνει, όπως και την προηγούμενη χρονιά, το 62%.

Σημαντική άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν τα τμήματα Πληροφορικής και τα τμήματα Πολυτεχνικών σπουδών, ενώ όπως αναμενόταν σημείωσαν άνοδο και οι βάσεις εισαγωγής των Ιατρικών σχολών. Στον αντίποδα, νομικές σχολές και σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, το υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593 (60.584 ΓΕΛ και 10.009 ΕΠΑΛ) και, συνολικά, εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων των ΓΕΛ ανήλθε στο 97,47% και το αντίστοιχο ποσοστό των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στο 63,23%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τη διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, υποβλήθηκαν 20.909 αιτήσεις και οι επιτυχόντες ανήλθαν στους 14.225, με ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής στις ΣΑΕΚ στο 68,03%.

Πάντως, συνολικά 9.739 θέσεις έμειναν κενές, αριθμός παρόμοιος με εκείνον των προηγούμενων ετών, μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Βάσεις 2026: Οι top και bottom 5 σχολές

Την υψηλότερη βάση εισαγωγής για το 2026 είχε και φέτος, όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές, η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με 20.995 μόρια, βάση που κινήθηκε ανοδικά μάλιστα, σε σχέση με την περυσινή χρονιά κατά 615 μόρια.

Όπως και πέρυσι, στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ η άνοδος των βάσεων των αρχιτεκτονικών σχολών έφερε στην κορυφή και τα τμήματα της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης.

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Αναλυτικότερα, η πρώτη πεντάδα των τμημάτων με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής για το 2025 έχει ως εξής:

1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα, με βάση εισαγωγής τα 20.995 μόρια.

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2. Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βάση εισαγωγής τα 19.600 μόρια.

3. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση εισαγωγής τα 19.228 μόρια.

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4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βάση εισαγωγής τα 19.130 μόρια.

5. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βάση εισαγωγής 18.950 μόρια.

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Από την άλλη, η χαμηλότερη βάση εισαγωγής που κατεγράφη αυτή τη χρονιά ήταν τα 7.190 μόρια του τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Αναλυτικότερα, τα πέντε τμήματα με τις χαμηλότερες βάσεις για φέτος είναι:

1. Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), με βάση εισαγωγής τα 7.190 μόρια.

2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), με βάση εισαγωγής τα 7.380 μόρια.

3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), με βάση εισαγωγής 7.540 μόρια.

4. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πρέβεζα), με βάση εισαγωγής 7.640 μόρια.

5. Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη), με βάση εισαγωγής 7.690 μόρια.

Πώς κινήθηκαν οι βάσεις 2026

Εντυπωσιακή άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν οι Πολυτεχνικές σχολές, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε τα 1.000 μόρια. Ενδεικτικά, η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα και η σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, κατέγραψαν άνοδο 1.805 και 1.890 μόρια, αντίστοιχα.

«Οι πολυτεχνικές σπουδές δείχνουν ότι παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ζήτηση», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής, και εκτίμησε ότι η άνοδος των βάσεων για τα τμήματα των μηχανικών του Πολυτεχνείου προέρχεται από το γεγονός ότι οι υποψήφιοι γράψαν καλύτερα στο 2ο επιστημονικό πεδίο.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν έχουμε μόνο τα Πολυτεχνεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Έχουμε πολυτεχνιακά τμήματα -τα οποία είναι πενταετή, το πτυχίο των οποίων έχει ενσωματωμένο και το μεταπτυχιακό- και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι ελκυστικές, λοιπόν, οι πολυτεχνιακές σπουδές», προσέθεσε.

Σημαντική ήταν και η άνοδος που κατέγραψαν στην πλειονότητά τους οι σχολές Πληροφορικής. Μάλιστα, οι σχολές της Πληροφορικής εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων σημείωσαν άνοδο της τάξεως των 200 έως και 1.700 μορίων.

«Η άνοδος αυτή δεν είναι μόνο στα κεντρικά πανεπιστήμια, είναι και στα περιφερειακά. Προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι οι σχολές πληροφορικής είναι εκτεθειμένες στη ζήτηση δύο πεδίων, δηλαδή των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, αλλά δείχνει ότι τα παιδιά επιζητούν οπουδήποτε αυτές τις σπουδές, όταν οι σπουδές είναι συναρπαστικές και ελκυστικές», εκτίμησε ο κ. Χατζητέγας.

Και οι βάσεις των ιατρικών σχολών κινήθηκαν ανοδικά, άνοδος η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλεται στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων φέτος στο μάθημα της Φυσικής.

Ελαφρά πτώση κατέγραψαν οι βάσεις των Νομικών Σχολών και Σχολών Ψυχολογίας. «Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο οι νομικές σπουδές και οι σπουδές ψυχολογίας έχουν σταθερή ζήτηση. Το γεγονός ότι δεν ανέβηκαν εδώ οι βάσεις, οφείλεται στις επιδόσεις των υποψηφίων που ήταν χαμηλότερες αλλά και στο γεγονός ότι είχαμε λιγότερους υποψήφιους φέτος στο συγκεκριμένο πεδίο».

Μεγαλύτερη Άνοδος και μεγαλύτερη πτώση

Η πρώτη τριάδα τμημάτων με τη μεγαλύτερη άνοδο έχει ως εξής:

1. Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μόρια: 14.720, άνοδος κατά 7.570 μόρια.

2. Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών Αθήνας, στην εκκλησιαστικά Ακαδημία Αθηνών, μόρια: 13.555, άνοδος κατά 4.425 μόρια.

3. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ – Σώματα), μόρια: 15.750, άνοδος κατά 2.695 μόρια.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό μορίων κατέγραψαν τα εξής τμήματα:

1. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόρια: 10.490, πτώση κατά 4.230 μόρια.

2. Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα), μόρια: 10.384, πτώση κατά 1.681 μόρια.

3. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ- Σώματα), μόρια: 11.120, πτώση κατά 1.960 μόρια.