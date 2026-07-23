Βάσεις 2026: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες υποχώρησαν – Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις στα μόρια

Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα Πέμπτη 23/7 για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής 2026.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας για τις φετινές βάσεις, καταγράφονται ανατροπές, εντυπωσιακή άνοδος έως και 7.570 μόρια, αλλά και υποχώρηση άνω των 6.000 μορίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε γενικές γραμμές, οι ιατρικές σχολές ανέβηκαν, ενώ οι νομικές παρέμειναν σταθερές. Την ίδια ώρα, τα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα υποχώρησαν, ενώ μεγάλη άνοδο παρουσίασαν πολλές σχολές μηχανικών, κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για ήδη υπηρετούντες πυροσβέστες, με τη βάση να ανεβαίνει κατά 7.570 μόρια. Ακολουθεί το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της Αθήνας με αύξηση 4.425 μορίων. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης και κατηγορίες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Μεταξύ των σχολών που κατέγραψαν σημαντική άνοδο συγκαταλέγεται το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις Σέρρες, με τη μεταβολή των 2.450 μορίων να αφορά τμήμα της γενικής σειράς.

Δείτε τις σχολές που σημείωσαν θεαματική άνοδο:

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας – μόνο για πυροσβέστες: +7.570 μόρια

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας: +4.425 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, ειδική κατηγορία: +3.895 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα: +2.695 μόρια

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ – εσπερινά ΓΕΛ: +2.675 μόρια

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας – Επιχειρησιακή Υποστήριξη: +2.590 μόρια

Ιατρική ΕΚΠΑ – εσπερινά ΓΕΛ: +2.575 μόρια

Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ Σερρών: +2.450 μόρια

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ: +2.215 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Όπλα: +2.125 μόρια

Ανοδικά κινήθηκαν και όλες οι Ιατρικές Σχολές, με την Ιατρική του ΕΚΠΑ να διατηρεί την υψηλότερη βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιατρική Αθήνας: 18.900 μόρια – αύξηση 125 μορίων

Ιατρική Θεσσαλονίκης: αύξηση 175 μορίων

Ιατρική Πάτρας: αύξηση 300 μορίων

Ιατρική Ιωαννίνων: αύξηση 325 μορίων

Ιατρική Αλεξανδρούπολης: αύξηση 375 μορίων

Ιατρική Λάρισας: αύξηση 375 μορίων

Ιατρική Ηρακλείου: αύξηση 375 μορίων

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου, στην κατηγορία των εσπερινών ΓΕΛ, με μείωση 6.725 μορίων. Μεγάλη υποχώρηση, κατά 4.425 μόρια, σημειώθηκε και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, στην ίδια κατηγορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ακολουθεί το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτώση 4.230 μορίων, ενώ ανάμεσα στις μεγαλύτερες μειώσεις συναντάμε τμήματα Μουσικών Σπουδών, Μαιευτικής, Οικονομικών Επιστημών, Ναυτιλίας και Φυσικής.

Οι σχολές που υποχώρησαν περισσότερο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου: -6.725 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ – εσπερινά ΓΕΛ: -4.425 μόρια

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: -4.230 μόρια

Σχολή Πυροσβεστών – ειδική κατηγορία: -3.300 μόρια

Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας: -2.460 μόρια

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα: -1.960 μόρια

Μαιευτικής Πτολεμαΐδας: -1.681 μόρια

Οικονομικών Επιστημών Καστοριάς: -1.410 μόρια

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Ψαχνών: -1.400 μόρια

Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: -1.340 μόρια

Ζαχαράκη: Ένας σταθμός και όχι το τέλος της διαδρομής

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συνεχάρη τους υποψηφίους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των Πανελλαδικών «έναν σημαντικό σταθμό», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν καθορίζει την αξία, τις δυνατότητες ή τη μελλοντική πορεία κανενός παιδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπροστά σας ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα», ανέφερε, απευθυνόμενη τόσο σε εκείνους που πέτυχαν τον στόχο τους όσο και στους υποψηφίους των οποίων τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής των εξετάσεων.