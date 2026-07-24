Χωρίς κίνδυνο επέκτασης η φωτιά στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής

Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή «Παράδεισος» του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:50, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

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Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή επικρατεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.