Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Βάφτισε τον γιο του στο Πήλιο – Το όνομα που πήρε ο μικρός

Σε ιδιαίτερα ζεστό και οικογενειακό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου η βάφτιση του γιου του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, και της συζύγου του, Ελένης Αθερινού. Το μυστήριο τελέστηκε στην Πορταριά Πηλίου, με το ζευγάρι να επιλέγει τη γραφική περιοχή για αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή.

Ο μικρός πήρε το όνομα Βασίλης, ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν συγγενείς και στενοί φίλοι του ζευγαριού. Φωτογραφίες από τη βάφτιση δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι ο στολισμός κινήθηκε σε γήινες αποχρώσεις, με κεντρικό θέμα τον σκίουρο.

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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Ελένη Αθερινού ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2020 στην Κύθνο. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την κόρη τους Δανάη και τον γιο τους, που γεννήθηκε τον Μάιο του 2025 και βαφτίστηκε πλέον Βασίλης.