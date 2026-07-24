Βουλή: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε πριν μιλήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Δεν πρόκειται να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά»

Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε από την Ολομέλεια λίγο πριν λάβει τον λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε προς την κ. Κωνσταντοπούλου, λέγοντας: «Δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνη σας όσο θέλετε», προκαλώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης στην αίθουσα.

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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή, κατά τη δεύτερη ημέρα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε κανονικά την τοποθέτησή της, ενώ η ένταση μεταξύ κυβέρνησης και Πλεύσης Ελευθερίας μεταφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην αίθουσα της Ολομέλειας.