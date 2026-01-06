Πολάκης κατά Καρυστιανού: “Για τα δύο πρώτα μνημόνια δεν είπε κουβέντα, με αυτά που ακούμε θα πάρουμε τα βουνά”

Με μία αιχμηρή ανάρτηση στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης έδωσε απαντήσεις στην Μαρία Καρυστιανού για τα μνημόνια αλλά και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση και στον Νικόλα Φαραντούρη για την προσέγγιση του ευρωβουλευτή του κόμματος στον υπό σχηματισμό πολιτικό φορέα. Στην ανάρτησή του, ο Πολάκης υποστηρίζει πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος εννέα δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα τρία δισεκατομμύρια επιστράφηκαν μέσω επιδόματος αλληλεγγύης, ενώ τα δύο πρώτα είχαν κόστος 65 δισεκατομμύρια ευρώ -και γι’ αυτά, όπως λέει, η Μαρία Καρυστιανού δεν είπε κουβέντα.

Αφήνει μάλιστα και μια προσωπική αιχμή κατά της κυρίας Καρυστιανού, η οποία δήλωσε ότι στο νέο κόμμα δεν χωράνε πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτιστεί με το υπάρχον πολιτικό σύστημα και απέκλεισε συνεργασίες. «Από τη δεκαετία του ’80 πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς Δαπίτες!! Μα πάντα όμως…» αναφέρει αφήνοντας αιχμές για την πολιτική ταυτότητα του πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πολάκη:

«1) Από τη δεκαετία του 80 πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς Δαπίτες!! Μα πάντα όμως …..

2) Επίσης να θυμίσω πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος για το λαό, 9 δις που τα 3 επιστράφηκαν με τη διανομή επιδόματος αλληλεγγύης από το πλεόνασμα και τα δυο πρώτα μνημόνια για τα οποία ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ είχαν κόστος για το λαό 65 ΔΙΣ!!

3) Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του απατού σου!!

Άντε, γιατί η κατάσταση και με τα τρία παραπάνω είναι τουλάχιστον εκνευριστική!!!

ΥΓ 1 και μιλάω ως αυτός που εχει αναδείξει τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ του Μητσοτακικού παρακράτους και εχει συγκρουστεί με τη σάπια «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» όσο ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ!!!!

Υγ2 Με αυτά που ακούμε θα πάρουμε τα βουνά στο τέλος…».