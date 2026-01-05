Μαρία Καρυστιανού: Ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές

Ο κύβος ερρίφθη για την Μαρία Καρυστιανού, που ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφια με το κόμμα που δημιουργεί με τους συνεργάτες της στις επόμενες εκλογές.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Kontra άνοιξε τα χαρτιά της για την δημιουργία του κόμματος, ενώ επιβεβαίωσε την ενδεχόμενη προσχώρηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλαου Φαραντούρη.

Παράλληλα, μιλώντας για το αν θα είναι εκείνη η πρόεδρος του νέου αυτού κόμματος τόνισε ότι «ο στόχος είναι ανιδιοτελής και οι άνθρωποι που τον έχουν αγκαλιάσει, θα αναδείξουν και τον ηγέτη του. Ο άνθρωπος που θα ηγηθεί, θα πρέπει να μην έχει βαρίδια, να έχει τόλμη, αποφασιστικότητα, θάρρος, αγάπη για την αλήθεια και γνώση για τις ανάκγες της κοινωνίας».

«Το 2025 ήταν μια χρονιά αποκαλύψεων. Για εμένα το πιο βασικό ήταν να κλείνει η διχόνοια που είχαμε μεταξύ μας τόσα χρόνια. Αυτή η μεγάλη κοινωνική αφύπνιση, έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν στο εγχείρημα αυτό. Οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και θα μπορούν οι πολίτες να είναι σε ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Υπάρχουν βήμα προς τα μπροστά και πολύ γρήγορα» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού.