“Θερμό επεισόδιο” ανάμεσα σε Πλακιά και Καρυστιανού στη δίκη για τα Τέμπη – “Με εσένα θα ασχολούμαι;”

Νέα ένταση σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 20/7 ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και τον Νίκο Πλακιά, στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, που διεξάγεται στο κτίριο Γαιόπολις στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καρυστιανού για την 22η κατά σειρά συνεδρίαση, που εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, υπήρξε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στην επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να απαντά: «με σένα θα ασχολούμαι;».

Νωρίτερα, υπήρξε ένταση και μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά.

Εν τω μεταξύ, απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για την σύμβαση 717 στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι συνήγοροι ζήτησαν την αναβολή της δίκης στην βάση του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αναφέρει πως «όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη».

Η εισαγγελέας ωστόσο στην πρόταση της ανέφερε, επικαλούμενη την θεωρία και τη νομολογία, πως «δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών» και πως «δεν αποτελεί προδικαστικό ζήτημα η υπόθεση που ακόμα εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανέφερε επίσης πως δεν υπάρχει «ταυτότητα της πράξης» καθώς το «εγκληματικό αποτέλεσμα» της πράξης είναι διαφορετικό μεταξύ των δύο δικογραφιών. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε πως διερευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ στην υπόθεση των Τεμπών το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Για τους ίδιους λόγους η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα για να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη με βάση το άρθρο 57 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ που είδαν τις υποθέσεις τους να αρχειοθετούνται από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εισαγγελέας πρότεινε επίσης να απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης έχουν ως βάση τους την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα ζητήματα που ανακύπτουν μεταξύ των δύο δικογραφιών.

Τέλος για ζητήματα που αφορούν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και τις αρνήσεις της κατηγορίας η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.