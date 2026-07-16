Αυγερινός: “Ανέκδοτο η ειδική σχέση με Ρωσία” – Τι είπε για τις αποχωρήσεις στελεχών

Για τα σενάρια περί σχέσεων του κόμματος Καρυστιανού με τη Ρωσία μίλησε εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί «καμία ειδική σχέση με καμία μεγάλη δύναμη». «Αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά

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Όπως είπε, στο κόμμα συμμετέχουν ομογενείς από πολλές χώρες και όχι μόνο από τη Ρωσία.

«Υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι ομογενείς μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκές χώρες και από την Αυστραλία. Είναι Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Γιατί δεν επικεντρώνετε την προσοχή σας σε αυτούς;», διερωτήθηκε.

Στην συνέχεια ξεκαθάρισε ότι το κόμμα στοχεύει σε μία ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. «Δεν έχουμε ουδεμία ειδική σχέση με καμία μεγάλη δύναμη. Δεν θέλουμε να είμαστε ακολούθημα καμίας ξένης δύναμης», τόνισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Όπως δυστυχώς φάνηκε και από την τελευταία Σύνοδο του ΝΑΤΟ, προσήλθαμε σαν παρατρεχάμενοι. Ήμασταν τελευταίοι, στη γωνία της φωτογραφίας. Δεν είχαμε καμία ουσιαστική δραστηριότητα μέσα στη Σύνοδο και μόνο εκτός αυτής ο πρωθυπουργός τόλμησε να ψελλίσει κάτι για τα εθνικά μας ζητήματα», είπε.

Αναφερόμενος στη συγκρότηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ο κ. Αυγερινός υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό εγχείρημα.

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«Είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ. Τα κάνουμε όλα μαζί. Λύνουμε οργανωτικά ζητήματα, αναπτύσσουμε τις οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα και δημιουργούμαστε από τα κάτω», είπε.

Όπως ανέφερε, το κόμμα αποτελεί συνέχεια του κοινωνικού κινήματος που αναπτύχθηκε μετά την τραγωδία των Τεμπών.

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Στην συνέχεια ο Θανάσης Αυγερινός απέρριψε και τους χαρακτηρισμούς περί «αντισυστημικού» κόμματος.

«Ούτε το “αντισυστημικό” μάς αρέσει ιδιαίτερα. Θεωρούμε ότι είμαστε το πιο σταθερό κόμμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί θέλουμε να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της δημοκρατίας», υποστήριξε.

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Όπως είπε, στόχος είναι να εκφραστούν όσοι έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική διαδικασία, «Μας έχουν χαρακτηρίσει και ακροαριστερούς και ακροδεξιούς. Αυτό δείχνει ότι δεν χωράμε στα παλιά στερεότυπα», τόνισε. «Είμαστε πατριώτες από όλες τις ιδεολογικές αφετηρίες. Ανάμεσά μας υπάρχουν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και άνθρωποι που δεν ταυτίζονται με κανέναν πολιτικό χώρο. Συμφωνούμε όμως στα βασικά», είπε, προσθέτοντας ότι ο όρος «κοινωνικός πατριωτισμός», αποτυπώνει καλύτερα τη φυσιογνωμία του κόμματος.

Τέλος, απαντώντας στα δημοσιεύματα για αποχωρήσεις στελεχών, ο κ. Αυγερινός υποστήριξε ότι δίδεται υπερβολική έμφαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

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Για την περίπτωση του πτεράρχου ε.α. Παπανικολάου, διευκρίνισε ότι δεν είχε ενταχθεί επίσημα στο κόμμα, αλλά λειτουργούσε ως υποστηρικτής.

«Είναι πολύ εύκολο κάποιος να δηλώσει ότι στηρίζει το κίνημα και εξίσου εύκολο να δηλώσει ότι αποχωρεί. Μιλάτε για τις αποχωρήσεις, αλλά δεν μιλάτε για τις προσχωρήσεις. Έχουμε πολλά στελέχη που στο παρελθόν συμμετείχαν ακόμη και στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ», κατέληξε.