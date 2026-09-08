Μαρίνα Σταυράκη κατά Γιώργου Πατούλη: «Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη;»

Ένα ιδιαίτερα αιχμηρό δημόσιο σχόλιο έκανε η Μαρίνα Σταυράκη κάτω από ανάρτηση του πρώην συζύγου της, Γιώργου Πατούλη, προκαλώντας αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ένα βίντεο, με το οποίο έστειλε, όπως ανέφερε, «ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους, για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα».

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Στο απόσπασμα ο Γιώργος Πατούλης αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στην πολιτική του διαδρομή και στην προοπτική μιας νέας εκλογικής καθόδου.

Το αιχμηρό σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη

Κάτω από την ανάρτησή του εμφανίστηκε σχόλιο από τον λογαριασμό της Μαρίνας Σταυράκη, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη;»

Η φράση της ήταν σύντομη, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή, καθώς έμοιαζε να αμφισβητεί ανοιχτά τις πολιτικές προθέσεις και την ενδεχόμενη επιστροφή του Γιώργου Πατούλη στην εκλογική μάχη.

Το σχόλιο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες του Facebook, συγκεντρώνοντας αντιδράσεις κάτω από τη δημόσια ανάρτηση.

Οι διαφορετικές πορείες μετά τον χωρισμό τους

Η Μαρίνα Σταυράκη και ο Γιώργος Πατούλης ακολούθησαν χωριστούς δρόμους μετά το τέλος του γάμου τους, με τη μεταξύ τους σχέση να έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα.

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Η συγκεκριμένη δημόσια παρέμβαση της Μαρίνας Σταυράκη επανέφερε τα φώτα στη σχέση των δύο πρώην συζύγων, αυτή τη φορά με αφορμή τις μελλοντικές πολιτικές κινήσεις του Γιώργου Πατούλη.

Ο ίδιος δεν είχε απαντήσει δημόσια στο συγκεκριμένο σχόλιο μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησής του.