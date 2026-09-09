Ο Σαλμάς σε ρόλο τιμητή: Οι αρθροσκοπήσεις, η Novartis και η σύμπλευση με τον Σαμαρά

Ως ένας από τους σκληρότερους επικριτές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχειρεί να επανασυστηθεί πολιτικά ο Μάριος Σαλμάς, την ώρα που εντείνονται τα σενάρια για την ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά, σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Ο διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτής έχει επιβεβαιώσει τη συνάντησή του με τον πρώην πρωθυπουργό, δηλώνοντας μάλιστα ότι οι δυο τους συμφωνούν «κατά 90%». Παράλληλα, μιλά για μια νέα πολιτική πρόταση «μετά τον Μητσοτάκη», υιοθετώντας όλο και πιο επιθετική ρητορική απέναντι στην κυβέρνηση και στην ηγεσία της ΝΔ.

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Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο πείθει ο Μάριος Σαλμάς όταν εμφανίζεται σήμερα ως αδιάλλακτος υπερασπιστής της διαφάνειας και ως τιμητής του πολιτικού συστήματος.

Η υπόθεση των αρθροσκοπήσεων

Το όνομα του Μάριου Σαλμά είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τις αποζημιώσεις διαγνωστικών αρθροσκοπήσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, η υπόθεση αφορούσε την τιμολόγηση εξετάσεων που πραγματοποιούνταν σε διαγνωστικό κέντρο στο οποίο, σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί κατά την κοινοβουλευτική διερεύνηση της υπόθεσης, συμμετείχαν συγγενικά του πρόσωπα. Η τιμή αποζημίωσης είχε καθοριστεί στα 1.500 ευρώ ανά εξέταση, προκαλώντας ερωτήματα και πολιτική αντιπαράθεση για το ύψος της δαπάνης.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή και ο Μάριος Σαλμάς κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, έχοντας από την πρώτη στιγμή απορρίψει τις κατηγορίες και χαρακτηρίσει την υπόθεση κατασκευασμένη.

Για λόγους ακρίβειας πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η έρευνα τέθηκε τελικά στο αρχείο το 2020. Η εισαγγελική έρευνα δεν οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

Η αρχειοθέτηση αποτελεί το αδιαμφισβήτητο δικαστικό δεδομένο. Δεν αναιρεί, όμως, το πολιτικό γεγονός ότι ο σημερινός τιμητής της κυβέρνησης είχε και ο ίδιος βρεθεί στο επίκεντρο μιας σοβαρής δημόσιας και θεσμικής έρευνας.

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Η αντιπαράθεση για τη Novartis

Το πολιτικό σκηνικό έγινε ακόμη πιο εκρηκτικό μετά την αντιπαράθεση του Μάριου Σαλμά με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη Novartis.

Ο Μάριος Σαλμάς υποστήριξε σε δημόσια τοποθέτησή του ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που είχε ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης Novartis στην Ελλάδα, καλώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναμετρηθεί δημόσια μαζί του για όσα συνέβησαν.

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Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι ο Σαλμάς παραδέχθηκε ουσιαστικά πως ήταν εκείνος που ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα. Συνέδεσε, μάλιστα, τη συγκεκριμένη παραδοχή με την πιθανή πολιτική συνεργασία του ανεξάρτητου βουλευτή με τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε καταγγείλει τη Novartis ως πολιτική σκευωρία και είχε διαμηνύσει ότι θα οδηγήσει «μέχρι τέλους» εκείνους που θεωρούσε υπεύθυνους για την εμπλοκή του ονόματός του.

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Αν, λοιπόν, ο Μάριος Σαλμάς δηλώνει σήμερα έτοιμος να συμπορευτεί πολιτικά μαζί του και επιβεβαιώνει ότι έχει συναντηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό, προκύπτει μια προφανής αντίφαση που ο Αντώνης Σαμαράς θα κληθεί αργά ή γρήγορα να εξηγήσει.

Η καθαρή επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επιλέξει ήδη από το 2024 να διαχωρίσει πολιτικά τη θέση της Νέας Δημοκρατίας από τον Μάριο Σαλμά, ζητώντας την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας και οδηγώντας στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

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Η απόφαση εκείνη επικρίθηκε από όσους παρουσίαζαν τον Σαλμά ως έναν βουλευτή που «τιμωρήθηκε επειδή ασκούσε κριτική». Η μετέπειτα πορεία, ωστόσο, δείχνει ότι δεν επρόκειτο για μια περιστασιακή διαφοροποίηση, αλλά για μια συνολικότερη πολιτική απομάκρυνση από τη ΝΔ και προσωπική σύγκρουση με τον πρωθυπουργό.

Σήμερα ο Μάριος Σαλμάς δεν περιορίζεται στην κριτική επιμέρους κυβερνητικών αποφάσεων. Δηλώνει ανοιχτός στη συμμετοχή του σε έναν νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει τελικά να προχωρήσει στη δημιουργία του.

Το πρόβλημα πολιτικής αξιοπιστίας

Η ποινική διάσταση της υπόθεσης των αρθροσκοπήσεων έχει κλείσει και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητείται. Η πολιτική αξιοπιστία, όμως, δεν κρίνεται αποκλειστικά στις δικαστικές αίθουσες.

Κρίνεται και από τη συνέπεια, τις συμμαχίες, τις δημόσιες δηλώσεις και την απόσταση ανάμεσα σε όσα καταγγέλλει κάποιος και στη δική του πολιτική διαδρομή.

Ο Μάριος Σαλμάς επιχειρεί σήμερα να οικοδομήσει το προφίλ του αδέσμευτου και ασυμβίβαστου πολιτικού. Πριν, όμως, διεκδικήσει τον ρόλο του θεματοφύλακα της διαφάνειας και του καθοδηγητή μιας νέας παράταξης, οφείλει να απαντήσει πειστικά για τις αντιφάσεις που συνοδεύουν τη διαδρομή και τις νέες συμμαχίες του.

Το ίδιο ισχύει και για τον Αντώνη Σαμαρά: αν προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος και επιλέξει να συμπεριλάβει τον Μάριο Σαλμά στον πολιτικό σχεδιασμό του, θα πρέπει να εξηγήσει πώς συμβιβάζεται αυτή η συνεργασία με όσα ο ίδιος έχει υποστηρίξει για τη Novartis και τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης.