ΕΛ.Α.Σ. κατά Μητσοτάκη: «Μοίρασε τα ψίχουλα από το μεγάλο φαγοπότι»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα σχολίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωσή της, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιχείρησε να εμφανιστεί ως η λύση στα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, δημιούργησε η δική του επταετής διακυβέρνηση.

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«Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του», αναφέρει η ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για ακρίβεια, διαφθορά, υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης και απομάκρυνση της Ελλάδας από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρουσίασε ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Χαρακτηρίζει την ομιλία του «χωρίς όραμα και στρατηγική» και τον κατηγορεί ότι περιορίστηκε σε μία λογιστική παρουσίαση μέτρων, τα οποία θεωρεί ανεπαρκή για τις ανάγκες της κοινωνίας.

«Επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Δεσμεύει και το αύριο»

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ύψος των παροχών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, αλλά επεκτείνεται και στις συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών για τα επόμενα χρόνια.

«Δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο. Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Η ανακοίνωση καταλήγει ότι μία κυβέρνηση που δεν μπορεί πλέον να υποσχεθεί καλύτερες συνθήκες ζωής επιχειρεί να παρουσιάσει τη φτωχοποίηση ως μία νέα κανονικότητα.

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή», τονίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.