Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 1,07% και νέο υψηλό 17 ετών – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Με ισχυρά κέρδη και σε νέο υψηλό 17 ετών έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες και επιλεγμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης να πρωταγωνιστούν.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,07% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.726,49 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 326,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 41 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ισχυρή άνοδος για τις τράπεζες

Ακόμη καλύτερη ήταν η εικόνα του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap, ο οποίος σημείωσε άνοδο 1,23% και έκλεισε στις 7.004,52 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,20%, φτάνοντας στις 3.271,23 μονάδες και καταγράφοντας νέο υψηλό 11 ετών.

Στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος συνέβαλαν οι προσδοκίες για την επικείμενη αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς στις Αναπτυγμένες Αγορές, καθώς και το θετικότερο κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Οι μετοχές που πρωταγωνίστησαν

Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε η Motor Oil, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,93% και έκλεισε στα 66,70 ευρώ.

Ακολούθησαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τράπεζα Πειραιώς: +2,81%, στα 10,80 ευρώ

+2,81%, στα 10,80 ευρώ Optima Bank: +2,66%, στα 13,10 ευρώ

+2,66%, στα 13,10 ευρώ Alpha Bank: +2,61%, στα 4,91 ευρώ

+2,61%, στα 4,91 ευρώ Σαράντης: +2,42%, στα 12,70 ευρώ

Η Πειραιώς και η Alpha Bank κινήθηκαν σε νέα πολυετή υψηλά, ενώ η Optima Bank σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ.

Οι μετοχές που υποχώρησαν

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις από την υψηλή κεφαλαιοποίηση δέχθηκε η Viohalco, η οποία υποχώρησε κατά 0,95% και έκλεισε στα 16,60 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης:

Allwyn: -0,91%, στα 13,10 ευρώ

-0,91%, στα 13,10 ευρώ ΔΕΗ: -0,80%, στα 24,66 ευρώ

-0,80%, στα 24,66 ευρώ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: -0,57%, στα 45,30 ευρώ

-0,57%, στα 45,30 ευρώ Quest Συμμετοχών: -0,53%, στα 7,54 ευρώ

Παρά τις επιμέρους ρευστοποιήσεις, η συνολική εικόνα της αγοράς παρέμεινε ξεκάθαρα θετική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όγδοη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 0,9%, συμπληρώνοντας οκτώ διαδοχικά ανοδικά πενθήμερα και ενισχύοντας την παρουσία του πάνω από τις 2.700 μονάδες.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφάνισε ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς πιέσεις που προκάλεσαν η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθοριστική παρέμεινε η συμβολή του τραπεζικού κλάδου, με αρκετούς τίτλους να κινούνται σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά.

Στο επίκεντρο το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου

Την επόμενη εβδομάδα, το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί στις εξελίξεις γύρω από την αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς και στο rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει σημαντικές εισροές κεφαλαίων σε συγκεκριμένες ελληνικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.