Επική ανακοίνωση Λαζαρίδη: Δεν θα πάει στη… Γιορτή Γίδας λόγω της πτώσης του Phantom

Μία ανακοίνωση που δύσκολα περνά απαρατήρητη έκανε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή την τραγωδία από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα.

Ο βουλευτής εξέφρασε αρχικά την απέραντη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, επισημαίνοντας ότι οι αξιωματικοί έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα.

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Μέχρι εδώ, όλα απολύτως αναμενόμενα και επιβεβλημένα.

Η συνέχεια της ανακοίνωσης, όμως, ήταν μάλλον πιο… ιδιαίτερη, καθώς ο Μακάριος Λαζαρίδης θεώρησε αναγκαίο να πληροφορήσει τους πολίτες ότι, εξαιτίας της τραγωδίας, δεν θα μπορέσει να παραστεί στη 16η Γιορτή Γίδας.

«Δεν θα πάω στο πανηγύρι της Γιορτής Γίδας»

Σε υστερόγραφο της ανάρτησής του, ο βουλευτής της ΝΔ έγραψε:

«Η τραγωδία αυτή δε θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας».

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος», με τον βουλευτή να ακυρώνει επισήμως –και δημοσίως– την παρουσία του.

Προφανώς, η απόφαση να μη συμμετάσχει σε ένα πανηγύρι μετά τον θάνατο δύο αξιωματικών είναι απολύτως σεβαστή. Εκείνο που προκάλεσε εντύπωση ήταν η επιλογή να συνδεθεί στην ίδια ανακοίνωση μία εθνική τραγωδία με την ακύρωση της παρουσίας στη… Γιορτή Γίδας.

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Και το hashtag «αποτελεσματικός»

Η ανάρτηση απέκτησε μία ακόμη, μάλλον απρόσμενη, λεπτομέρεια: συνοδευόταν από τα hashtags #Καβάλα και #apotelesmatikos.

Το αποτέλεσμα ήταν η ανακοίνωση να προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι για την αυτονόητη έκφραση συλλυπητηρίων, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο ο βουλευτής επέλεξε να επικοινωνήσει την αλλαγή στο πρόγραμμά του.

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Γιατί ακόμη και στην πολιτική επικοινωνία υπάρχουν ορισμένες μεταβάσεις που χρειάζονται ίσως μια δεύτερη ανάγνωση πριν πατηθεί το κουμπί της δημοσίευσης.