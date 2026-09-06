ΕΛ.Α.Σ. κατά Μητσοτάκη: Οι 9 αντιπροτάσεις στις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Εκείνοι υπόσχονται, εμείς σχεδιάζουμε»

Τις διαφορές ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες της 90ής ΔΕΘ και στο δικό της οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Σε αναλυτικό κείμενο με τίτλο «Εκείνοι υπόσχονται – Εμείς σχεδιάζουμε», η ΕΛ.ΑΣ. αντιπαραβάλλει τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις προτάσεις που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας για τη φορολογία, την Παιδεία, την Υγεία, τη στέγαση, τις επιχειρήσεις και το παραγωγικό μοντέλο.

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Στον πυρήνα της παρέμβασης βρίσκεται η θέση ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις περιορίζονται σε επιδόματα, επιστροφές και σταδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις, χωρίς να συγκροτούν ένα συνεκτικό σχέδιο για την οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Διαβάστε αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ

Προοδευτική φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων

Η ΕΛ.Α.Σ. ασκεί κριτική στη διατήρηση της οριζόντιας φορολόγησης των μερισμάτων με συντελεστή 5%, διευκρινίζοντας ότι η κυβερνητική εξαγγελία για συντελεστή 15% πάνω από τις 60.000 ευρώ αφορά τα μπόνους στελεχών επιχειρήσεων και όχι τα μερίσματα.

Αντιπροτείνει προοδευτική φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων:

5% για ποσά έως 100.000 ευρώ,

10% από 100.000 έως 200.000 ευρώ,

15% για το τμήμα άνω των 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, ζητεί κατάργηση φοροαπαλλαγών υπέρ του κεφαλαίου και δημιουργία περιουσιολογίου, με στόχο τη φορολόγηση του πλουσιότερου 1% των πολιτών.

«Φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει το πολύ υψηλό εισόδημα από κεφάλαιο να μη φορολογείται ευνοϊκότερα από την εργασία», επισημαίνεται στο κείμενο.

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Παιδεία: 30.000 μόνιμες προσλήψεις και αύξηση 300 ευρώ

Για τους εκπαιδευτικούς, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιστροφή ενοικίου για όσους υπηρετούν στην περιφέρεια.

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Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν απαντά ολοκληρωμένα ούτε στα κενά των σχολείων ούτε στο ύψος των αποδοχών και του στεγαστικού κόστους.

Η αντιπρότασή της προβλέπει 30.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών το 2029 και το 2030, ειδικό μισθολόγιο και μόνιμη αύξηση 300 ευρώ σε βάθος τετραετίας για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΔΕΠ.

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Προτείνει, επίσης, ειδική στεγαστική στήριξη για όσους υπηρετούν σε νησιά και περιοχές με ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια.

Υγεία: Αύξηση 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές

Απέναντι στη διπλή επιστροφή ενοικίου που εξήγγειλε η κυβέρνηση για γιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει μόνιμη αύξηση 500 ευρώ τον μήνα, η οποία θα εφαρμοστεί σταδιακά σε βάθος τετραετίας.

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Όπως υποστηρίζει, στόχος πρέπει να είναι η παραμονή των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η μείωση των δαπανών που αναγκάζονται να καλύπτουν οι πολίτες από την τσέπη τους.

«Ισχυρό δημόσιο σύστημα Υγείας σημαίνει ανθρώπους που μπορούν να μείνουν στο ΕΣΥ και πολίτες που δεν αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους», τονίζεται.

«Εγγύηση για κάθε παιδί» αντί για τον κλειστό κουμπαρά

Η ΕΛ.Α.Σ. αντιπαραθέτει στο κυβερνητικό σχέδιο του αποταμιευτικού «κουμπαρά» μία καθολική εγγύηση παροχών για κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς του.

Το σχέδιό της περιλαμβάνει:

δωρεάν σχολικό γεύμα για όλα τα παιδιά σε όλα τα δημοτικά σχολεία,

καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και στα ΚΔΑΠ,

πρόσβαση των παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών σε πολιτισμό, αθλητισμό, βιβλία και δημιουργικές δραστηριότητες.

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι το ύψος της κρατικής ενίσχυσης στον κυβερνητικό «κουμπαρά» συνδέεται με το ποσό που μπορεί να αποταμιεύσει κάθε οικογένεια, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται οι υφιστάμενες ανισότητες.

Στέγαση: 50.000 προσιτές κατοικίες

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», μέσω του οποίου προβλέπεται η διάθεση 2 δισ. ευρώ για ακόμη 15.000 αγοραστές.

Κατά την ΕΛ.Α.Σ., η προσθήκη περισσότερων υποψήφιων αγοραστών, χωρίς παράλληλη αύξηση της προσφοράς ακινήτων, ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τις τιμές.

Η πρότασή της προβλέπει 50.000 επιπλέον προσιτές κατοικίες σε βάθος τετραετίας, μέσω ανακαίνισης κλειστών ακινήτων και διάθεσής τους για μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ενοίκιο.

Ζητεί ακόμη την αποσύνδεση της Golden Visa από την αγορά κατοικίας και τη δημιουργία μόνιμου Εθνικού Συστήματος Προσιτής Κατοικίας.

«Δημόσιο χρήμα για περισσότερα σπίτια, όχι για ακριβότερα σπίτια», είναι το μήνυμα της ΕΛ.Α.Σ.

Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Για το τέλος επιτηδεύματος, η κυβέρνηση προβλέπει κατάργηση στην περιφέρεια από το 2026, μείωση κατά 50% στην Αττική το 2028 και οριστική κατάργηση το 2029.

Η ΕΛ.Α.Σ. αντιπροτείνει την άμεση και πλήρη κατάργησή του για όλες τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου σε τρεις φάσεις παρατείνει ένα αδικαιολόγητο βάρος.

Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις

Η κυβερνητική εξαγγελία προβλέπει μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωσή της για τις επιχειρήσεις από το 2028.

Από την πλευρά της, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.

«Η επιχείρηση πρέπει να επενδύει στο αύριο της, όχι να προπληρώνει φόρο για εισόδημα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει», αναφέρει.

Ολοκληρωμένη εθνική βιομηχανική πολιτική

Στις επιταχυνόμενες αποσβέσεις με ορίζοντα εξαετίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η ΕΛ.Α.Σ. αντιπαραθέτει μια ολοκληρωμένη εθνική βιομηχανική πολιτική.

Μεταξύ άλλων, προτείνει:

τη δημιουργία ενιαίου φορέα βιομηχανικής πολιτικής,

ψηφιακή αδειοδότηση μέσα σε διάστημα έως 90 ημερών,

σταθερές τιμές ενέργειας μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων,

εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών ζωνών,

κέντρα εφαρμοσμένης τεχνολογίας σε κάθε περιφέρεια,

σύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγάλες επενδύσεις,

αυτοτελές Εθνικό Ταμείο Βιομηχανικής Έρευνας και Ανάπτυξης,

επιταχυνόμενες αποσβέσεις με ορίζοντα τριετίας,

τεχνική εκπαίδευση συνδεδεμένη με τις ανάγκες της παραγωγής.

Ταμείο Σύγκλισης με επενδυτική δύναμη 25 δισ. ευρώ

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν απαντούν στο κρίσιμο ερώτημα για το τι θα ακολουθήσει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μεγάλες επενδύσεις της επόμενης τετραετίας.

Η κεντρική της πρόταση είναι η δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο θα συγκεντρώσει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισ. ευρώ και, μέσω μόχλευσης, θα αποκτήσει επενδυτική δυνατότητα περίπου 25 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Οι πόροι προβλέπεται να κατευθυνθούν σε έργα για:

το νερό και τα αρδευτικά δίκτυα,

την αποθήκευση ενέργειας,

την προσιτή κατοικία,

τις σιδηροδρομικές μεταφορές,

την αγροδιατροφή,

τη ναυπηγοεπισκευή,

τις κρίσιμες υποδομές.

«Εκείνοι υπόσχονται. Εμείς σχεδιάζουμε», καταλήγει το κείμενο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.