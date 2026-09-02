Μπέττυ Μπαζιάνα: Στο πλευρό του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη – Η κομψή εμφάνιση στα λευκά
Η σύντροφος του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. παρακολούθησε από την πρώτη σειρά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Επέλεξε ένα κομψό, ολόλευκο σύνολο.
Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε η Μπέττυ Μπαζιάνα κατά την παρουσίαση του οικονομικού και κυβερνητικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη.
Η σύντροφός του παρακολούθησε την ομιλία από την πρώτη σειρά, δίπλα στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., σε μία από τις σχετικά σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της.
Η κομψή εμφάνιση στα λευκά
Για την περίσταση, η Μπέττυ Μπαζιάνα επέλεξε ένα μονόχρωμο λευκό σύνολο, αποτελούμενο από ασύμμετρο, one-shoulder τοπ και ασορτί παντελόνι.
Η λιτή γραμμή του συνόλου ανέδειξε τη διακριτική κομψότητα που χαρακτηρίζει τις δημόσιες εμφανίσεις της, χωρίς έντονα μοτίβα ή υπερβολικά αξεσουάρ.
Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λεπτά κολιέ και διακριτικό μακιγιάζ, ενώ άφησε τα καστανά μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς, με τις μπροστινές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της.
Μία μικρή χρωματική αντίθεση έδωσε το κόκκινο μανικιούρ της.
Στην πρώτη σειρά δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Μπέττυ Μπαζιάνα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παρευρισκόμενους, ενώ ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε και τα χαμόγελα που αντάλλαξε με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από την έναρξη της ομιλίας.
Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η ίδια επιλέγει διαχρονικά να κρατά χαμηλό δημόσιο προφίλ και να εμφανίζεται σε συγκεκριμένες πολιτικές ή επίσημες περιστάσεις.
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ., ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
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πηγή στην Google
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