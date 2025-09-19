Μάξιμος Χαρακόπουλος: Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες που έκλεψε την παράσταση (Εικόνες)

Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή (19/09) η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του νέου γραμματέα.

Ωστόσο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υποδέχθηκε με μία ιδιαίτερη στυλιστική επιλογή τη νέα του θέση στη Βουλή, φορώντας μία γραβάτα η οποία είχε επάνω πολλές μικρές ελληνικές σημαίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε φωτογραφίες του κ. Χαρακόπουλου από τη Βουλή: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Μητσοτάκης: «Μία ψύχραιμη φωνή – Καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα»

Ξεκινώντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, λέγοντας ότι «Όταν εκλέγαμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κοπεί ξαφνικά το νήμα της ζωής του. Χάσαμε έναν άξιο συνάδελφο, το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο: «Μία ψύχραιμη φωνή, ένας συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και στο κόμμα και στη Βουλή και σε κυβερνητικές θέσεις. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε».