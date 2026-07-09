Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή 10/7 – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Μικρή άνοδο αναμένεται να σημειώσει την Παρασκευή 10/7 η θερμοκρασία με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει και πάλι καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, η άνοδος θα σημειωθεί ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Το θερμόμετρο θα φτάσει στη νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 10/7:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

μεμονωμένες καταιγίδεςΑνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-07-2026 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 4 μποφόρ) και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει, το Σάββατο στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.