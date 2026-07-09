Φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο: Δυο συλλήψεις για την έκρηξη – Στους 15 οι τραυματίες

Σε δυο συλλήψεις για την έκρηξη που προκάλεσε τη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο την Πέμπτη 9/7 προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ημεδαπών, και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

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Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Στους 15 οι τραυματίες από το φλεγόμενο εργοστάσιο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται 3 από τους 15 τραυματίες από την μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο που ξέσπασε σε εργοστάσιο το πρωί της Πέμπτης (9/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι τραυματίες από την φωτιά στον Ασπρόπυργο μεταφέρθηκαν αρχικά στο Θριάσειο και το Αττικόν. Από τους 3 που είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι, οι δύο διακομίστηκαν στο ΚΑΤ και ένας στο Γεννηματας.

Στο Αττικόν προσήλθαν ακόμα τέσσερα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

«Η έκρηξη ήταν δυνατή και έγινε γύρω στις 8. Τα τζάμια τρίζανε και ήταν έτοιμα να σπάσουν» δήλωσε νωρίτερα στο DEBATER κάτοικος της περιοχής.

«Έγινε μεγάλη έκρηξη πριν 20 λεπτά και οι φλόγες έφτασαν πολύ ψηλά» ανέφερε νωρίτερα στο DEBATER μάρτυρας. Η φωτιά από τις 11 το πρωί παρουσίαζε καλύτερη εικόνα, ενώ έληξε και ο συναγερμός για ο φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο. «Εχουν έρθει και μας είπαν να φύγουμε, αλλά δεν αφήνει κανένας την επιχείρηση του στο έλεος. Άλλωστε η φωτιά έχει περιοριστεί και βγαίνει μόνο άσπρος καπνός» δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

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Στις 8:34 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.

Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 75 πυροσβέστες και 20 οχήματα, καθώς και 4 βραχιονοφόρα οχήματα, εκ των οποίων ένα ειδικό βραχυονοφορο διυλιστηρίων, ενώ από αέρος έκανε ρίψεις νερού και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Το βίντεο της έκρηξης

Στο μεταξύ, σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στην επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, που τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και άφησε πίσω της 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις διασωληνωμένοι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή και την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

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Επί τόπου παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει, ενώ στο σημείο μετέβη και το Ανακριτικο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμου της Δυτικής Αττικής για την διερεύνηση των αιτίων της.