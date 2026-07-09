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Σοκαριστικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για προσπέραση, αποφεύχθηκε η σύγκρουση για κλάσματα δευτερολέπτου

Γλίτωσαν την καραμπόλα οι οδηγοί

Σοκαριστικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για προσπέραση, αποφεύχθηκε η σύγκρουση για κλάσματα δευτερολέπτου
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τον ΒΟΑΚ της Κρήτης ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνοντας μια άκρως επικίνδυνη προσπέραση ενός οδηγού.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του Zarpanews το αυτοκίνητο που κινείται προς το Ρέθυμνο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα που έχει διπλή διαχωριστική γραμμή, με τα οχήματα με κατεύθυνση προς Χανιά να περνούν μια ανάσα από δίπλα του.

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Μάλιστα, ένα φορτηγάκι, πρόλαβε σε κλάσματα δευτερολέπτου να στρίψει για να αποφύγει τη σύγκρουση, με τα υπόλοιπα οχήματα να φρενάρουν και αυτά για να μην υπάρξει καραμπόλα.

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