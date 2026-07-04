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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρών στο Wimbledon στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη

Στηρίζοντας την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και σύντροφο του γιου του Κωνσταντίνου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρών στο Wimbledon στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη
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Στο Wimbledon βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Τζασμίν Παολίνι για μια θέση στη φάση των «16» του τουρνουά.

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες του All England Club, στηρίζοντας την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και σύντροφο του γιου του Κωνσταντίνου, η οποία διεκδικούσε την πρώτη της πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Wimbledon.

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Στις εξέδρες βρέθηκε επίσης ο γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σύντροφος της Μαρίας Σάκκαρη, ο οποίος ακολουθεί συχνά την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στις σημαντικές αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

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