Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρών στο Wimbledon στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη

Στο Wimbledon βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Τζασμίν Παολίνι για μια θέση στη φάση των «16» του τουρνουά.

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες του All England Club, στηρίζοντας την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και σύντροφο του γιου του Κωνσταντίνου, η οποία διεκδικούσε την πρώτη της πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Wimbledon.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις εξέδρες βρέθηκε επίσης ο γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σύντροφος της Μαρίας Σάκκαρη, ο οποίος ακολουθεί συχνά την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στις σημαντικές αγωνιστικές της υποχρεώσεις.