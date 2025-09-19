Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: “Κάνουμε πατριωτικές ελαφρύνσεις, ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους – Αφορούν 4,3 εκατ. πολίτες”

Πολλαπλά μηνύματα εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που συνεδριάζει με θέμα την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του νέου γραμματέα.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ άρχισε την ομιλία του με αναφορά στην απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, λέγοντας πως “Όταν εκλέγαμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κοπεί ξαφνικά το νήμα της ζωής του. Χάσαμε έναν άξιο συνάδελφο, το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους “.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο: “Μία ψύχραιμη φωνή, ένας συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και στο κόμμα και στη Βουλή και σε κυβερνητικές θέσεις. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε“.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πέντε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ:

“Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των νέων, της ελληνικής περιφέρειας. Δεύτερη αυτή τη στήριξη να την παρέχουμε με διαρκείς μειώσεις φόρων. Τρίτη προτεραιότητα η διαρκής συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων με μέτρα που θα ισορροπούν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Τέταρτη η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε ΑΕΙ της χώρας. Πέμπτη η αδιαπραγμάτευτη πυξίδα η στήριξη μιας ισχυρής Ελλάδας με προτεραιότητα το μεταναστευτικό αλλά και κινήσεις στον τομέα της Άμυνας με αναβαθμισμένους μισθούς στα στελέχη των ΕΔ αλλά και σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ όπως η επιλογή να προχωρήσουμε όχι μόνο στην απόκτηση 4ης Bellhara αλλά και στην αναβάθμιση των άλλων τριών”.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, “η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών, όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατ. συμπολίτες μας, αλλά και η παράταξη των νέων“.

“Είμαστε η παράταξη της οικογένειας και η παράταξη που στέκεται δίπλα στην περιφέρεια με μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ σε 12.710 οικισμούς. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στα ακριτικά νησιά που θα δουν μείωση του ΦΠΑ κατά 30% από 1η Ιανουαρίου 2026″ είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

“Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους που βλέπουν σταθερά τις απολαβές τους να αυξάνονται. Από αυτούς 670.000 εντός επόμενης διετίας λυτρώνονται πια από την προσωπική διαφορά. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ το οποίο αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως και θα επιστρέφεται στους ενοικιαστές ένα ενοίκιο κάθε χρόνο”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εξετάσει από του χρόνου περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των ενοικίων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας, όπως οι πολίτες θα την δουν από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών: “Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Είναι μια ευκαιρία και σήμερα στο δημόσιο λόγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια απλά δεδομένα. Ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Ο,τιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγούσε σε περιπέτειες. Ο χώρος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος. Διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο και είναι επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πχ στη Γαλλία μειώνουν παροχές και αυξάνουν φόρους.

«Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αν κάποιος έχει να προτείνει άλλα μέτρα, να τα καταψηφίσει αυτά και να πει πώς θα κατανείμει αυτόν το χώρο. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, “εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες. Να θυμίζουμε ότι επί δικών μας ημερών δημιουργήθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας και μειώθηκαν 83 φόροι. Επί δικών μας ημερών υλοποιήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, επί δικών μας ημερών έγινε πράξη το gov.gr”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “επί δικών μας ημερών αναβαθμίζονται νοσοκομεία και κέντρα υγείας και όταν ρωτάμε τους πολίτες για το ΕΣΥ προφανώς επισημαίνουν αδυναμίες με σημαντικότερη την πραγματική έλλειψη προσωπικού που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Αναγνωρίζουν, όμως και τα πολλά καλά που γίνονται στο ΕΣΥ”.

“Αυτή η παράταξη νοιάζεται και φροντίζει κάθε Έλληνα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν εύκολο, όπως δεν ήταν και η ανακαίνιση περισσότερων από 400 σχολείων με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και η εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης 300 εκατ. ευρώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να ανακαινίσουμε άλλα 2.000 σχολεία. Παράλληλα, έχουμε και τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που επιτέλους θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο. Θυμίζω επίσης τις παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με το Μετρό της Θεσσαλονίκης, την 24ωρη λειτουργία τους τα Σάββατα. Συγχαίρω την ΕΛΑΣ γιατί κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις κεντρικές λεωφόρους γίνονται αλκοτέστ για να δείχνουμε ότι ο νέος ΚΟΚ εφαρμόζεται” είπε ακόμα ο ποωθυπουργός.

“Δίπλα στις μικρές νίκες, να προσθέσουμε τις σημαντικές επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής. Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και το ενδιαφέρον της Chevron για 4 οικόπεδα νότια της Κρήτης που δικαιώνει απόλυτα τα κυριαρχικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Θάλασσας” σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του προς τους βουλευτές της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε για ακόμα μια φορά ότι “εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027. Είναι πολύς χρόνος ή λίγος αν πατήσει κανείς το φρένο αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να κάνουμε αντιπαράθεση με τους αντιπάλους αλλά να ξεπερνάμε τον κακό μας εαυτόςπολύ περισσότερο όταν αυτός συναντιέται με παθογένειες του κράτους”.

“Και το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι χαρακτηριστικό. Δική μας υποχρέωση είναι να το αντιμετωπίσουμε. Επιδιώκουμε απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια για το ζήτημα αυτό και είναι υποχρέωση δική μας να το λύσουμε. Το ένα είναι εν κινήσει να μετεξελίξουμε τον οργανισμό, να συνεχίσουμε να κάνουμε τις πληρωμές χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων αλλά και να εντοπίζουμε τους επιτήδειους. Όπως άλλαξε ο ΕΦΚΑ έτσι πρέπει να αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως λειτουργεί το gov.gr, πρέπει να λειτουργήσουν οι πολεοδομίες. Η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μια αστοχία αλλά όχι την έπαρση και την αλαζονεία” τόνισε.

“Η κοινοβουλευτική μας δουλειά πρέπει να συνδυαστεί με άνοιγμα στις περιφέρειες. Πρέπει να προτάξουμε τοπικά σχέδια ανάπτυξης, να προτεραιοποιούμε ώριμα έργα ή έργα που είναι κολλημένα στη γραφειοκρατία. Όταν θα πάμε στις εκλογές οι πολίτες πρέπει να βλέπουν ορατά έργα στο πεδίο. Χρέος μας είναι να ακούμε τους πολίτες για την ακρίβεια, να περιγράφουμε τη διεθνή κατάσταση και να προβάλουμε στις πρωτοβουλίες μας. Να αναφερόμαστε πχ ότι είχαμε αποκλιμάκωση τον Σεπτέμβριο στους λογαριασμούς ρεύματος. Όσο μειώνεται η χονδρική τόσο έχω την απαίτηση από τους παραγωγούς είναι τη μείωση αυτή να την αισθάνονται οι πολίτες. Πρέπει να εξηγούμε πώς η μείωση των φόρων σημαίνει αύξηση στο εισόδημα. Ο πληθωρισμός υποχωρεί αλλά οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν έρθει για να μείνουν. Όταν θα θέσουμε το έργο μας στην κρίση του λαού θα μπορούμε να πούμε στους πολίτες ότι τα είπαμε τα κάναμε, είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι σε αυτόν τον δύσκολο καιρό” κατέληξε.