Ανδρουλάκης: “Με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης”

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογράμμισε ότι «ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν. Θα κριθεί κυρίως από το αν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Από το αν απέκτησε πιο σύγχρονες υποδομές, ισχυρότερους θεσμούς και μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα. Η πολιτική της ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό οι πολίτες σύντομα θα της το καταλογίσουν».

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Δεσμεύτηκε πως «με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης», όπως χαρακτηριστικά τόνισε χειροκροτούμενος από τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Καταλόγισε ερασιτεχνισμό στη διαχείρισή του και σημείωσε πως τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου αποτελούσαν μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξει η χώρα παραγωγικό μοντέλο, να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να γίνει πιο ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Απέδωσε το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε και χάθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία σε τρεις βασικούς λόγους:

Υποστήριξε, κατ’ αρχάς πως η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων. Αντί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σαφείς προτεραιότητες, παρουσίασε έναν κατάλογο έργων που αναθεωρούνταν διαρκώς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πανεπιστήμια και τους παραγωγικούς φορείς. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε διαφορετικές προτεραιότητες, προτείνοντας να κατασκευαστούν χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δημόσιες υποδομές, στον σιδηρόδρομο και σε επενδύσεις που θα ενίσχυαν πραγματικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας και να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Η κυβέρνηση απαντούσε ότι το σχέδιο δεν αλλάζει. Μας έλεγε λαϊκιστές. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, μου απέδωσε το… “Νόμπελ ασχετοσύνης”. Τελικά, όχι μόνο το αναθεώρησε τέσσερις φορές, αλλά απένταξε και κρίσιμα έργα», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Θεωρούμε αναγκαία τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία», συμπλήρωσε.

Ωε δεύτερο λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως οι κυβερνητικές επιλογές δεν ανταποκρίθηκαν στον βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας και παρέθεσε συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το τι κατάφεραν άλλες χώρες της ΕΕ.

«Με τις συνεχείς αναθεωρήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης περιορίστηκαν ή αφαιρέθηκαν σημαντικά έργα ύδρευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης υδάτων. Αντίστοιχα, αφαιρέθηκαν και τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.

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Το συμπέρασμα είναι σαφές: Με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα έχασε μια μοναδική ευκαιρία να επενδύσει στις υποδομές που θα την έκαναν πιο ασφαλή, πιο ανθεκτική και πιο παραγωγική», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο τρίτος λόγος αποτυχίας, κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αφορά το δανειακό σκέλος του Ταμείου όπου η κυβέρνηση επέλεξε να αναθέσει σχεδόν αποκλειστικά στις εμπορικές τράπεζες την επιλογή των επενδύσεων με την πρωτοφανή μέθοδο 20-30-5 κι έτσι υποστήριξε ότι δημιουργήθηκε ένα αδιαφανές σύστημα, όπου οι επενδυτικές επιλογές καθορίζονται κυρίως από τραπεζικά κριτήρια που αφήνουν εκτός τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι από τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

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«Εμείς, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα ακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια, θα απευθύναμε ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Και στο τέλος του Ταμείου, θα ορίζαμε μια επιτροπή παραλαβής με έγκριτους εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό υπό την εποπτεία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες θα μπορούσαν να μάθουν τί ακριβώς ωφελήθηκαν σε καλύτερες υποδομές, υψηλότερη παραγωγικότητα και περισσότερη ανθεκτικότητα απέναντι σε επερχόμενες κρίσεις», τόνισε.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε δεσμεύσεις για τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μεταφερθούν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε να κατασκευαστούν χιλιάδες νέες κοινωνικές κατοικίες, όπως έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.