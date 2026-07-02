Ανοίγει τα χαρτιά του στη Βουλή την Παρασκευή 3/7 ο Ανδρουλάκης στην επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ στο Υπουργείο Οικονομικών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Βουλή Παρασκευή 3/7 για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, αύριο στις 10 το πρωί διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της Επίκαιρης Επερώτησης του Προέδρου και των Βουλευτών της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα: «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν στη χώρα τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα».

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Στη συζήτηση θα τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις 10:30.