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Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών-γυναικών και ένταξη στα ΒΑΕ των υγειονομικών

Πώς ψήφισαν τα κόμματα

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών-γυναικών και ένταξη στα ΒΑΕ των υγειονομικών
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Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά «την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ από την Αντιπολίτευση -εκτός του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της ΝΙΚΗΣ που καταψήφισαν- ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.ΛΥ δήλωσαν «παρών».

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