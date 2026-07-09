Συναντήθηκε με τον Μοσκοβισί ο Αλέξης Τσίπρας: Οι προειδοποιήσεις για την επέλαση της Ακροδεξιάς

Συνάντηση με τον Πιερ Μοσκοβισί είχε την Πέμπτη 9/7 ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνάντηση των δυο ανδρών συζητήθηκε μεταξύ άλλων και ο κίνδυνος της της επέλασης της Ακροδεξιάς. «Επανέλαβα την πάγια θέση μου ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, θα πρέπει να το μεταφράσουν με σαφή προγραμματικό λόγο, με ουσιαστικές προτάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, παίρνοντας διαζύγιο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια.

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Σε διαφορετική περίπτωση, η επέλαση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα – ζοφερή – κανονικότητα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ανάρτηση του Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μοσκοβισί

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Πιερ Μοσκοβισί, παλαιό φίλο, με τον οποίο συμπορευτήκαμε στην πιο δύσκολη περίοδο της Ευρώπης: Εγώ ως πρωθυπουργός και εκείνος ως Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών.

Μιλήσαμε για την σημερινή δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπαρξιακή της κρίση να είναι πιο έντονη από ποτέ.

Συζήτησα επίσης με τον Πιερ τους λόγους που μας οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και να διεκδικήσουμε την ζωή που μας αξίζει.

Μιλήσαμε τέλος και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι προοδευτικές δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου της Ακροδεξιάς.

Επανέλαβα την πάγια θέση μου ότι όλες οι προοδευτικες δυνάμεις, θα πρέπει να το μεταφράσουν με σαφή προγραμματικό λόγο, με ουσιαστικές προτάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, παίρνοντας διαζύγιο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια.

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Σε διαφορετική περίπτωση, η επέλαση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα – ζοφερή – κανονικότητα».