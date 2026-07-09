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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαντάει σε ερώτηση του Ανδρουλάκη στην Βουλή για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης την Παρασκευή 10 Ιουλίου

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Απαντάει σε ερώτηση του Ανδρουλάκη στην Βουλή για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης την Παρασκευή 10 Ιουλίου
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στην Βουλή την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

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