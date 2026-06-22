Λιάνα Κανέλλη: Το σχόλιο της για την επιστροφή Ομπράντοβιτς – “Χάρηκα αλλά έχω επιφυλάξεις…”

Η Λιάνα Κανέλλη, γνωστή φίλαθλος του Παναθηναϊκού, σχολίασε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο “τριφύλλι” μετά την επίσημη παρουσίαση του Σέρβου το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6).

Μιλώντας στο Action 24, κλήθηκε να σχολιάσει και τη μπασκετική επικαιρότητα, λέγοντας αστεϊζόμενη: «Τον λέγανε βασιλιά, εγώ είμαι εναντίον της βασιλείας. Φαντάζομαι κορώνες και κάτι παθαίνω».

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Συμπήρωσε όμως ακολούθως: «Χάρηκα πολύ για την επιστροφή, αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου. Όχι για τον Ομπράντοβιτς, αλλά για τις ομάδες γενικώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από το κοινό, και τον τρόπο με τον οποίο τα “αφεντικά” λειτουργούν απέναντι στις ομάδες».