Κυριάκος Μητσοτάκης για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: “Άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου στην Ρόδο γιατί το ματς δεν χάνεται”

Σε μία πιο χαλαρή διάθεση από αυτή που τον έχουμε συνηθίσει εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στο Game 5 των τελικών της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Για το αν θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση μεταξύ γιγάντων το Σάββατο (12/6) ο πρωθυπουργός τόνισε πως «θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου γιατί το ματς δεν χάνεται. Δεν μπορεί να χαθεί ως τηλεθεατής. Να κερδίσει ο καλύτερος. Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα.

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Για το Μουντιάλ είπε: «Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια κατά τις 10-11 κάτι θα δούμε», ενώ για το ποιος θα κερδίσει το μουντιάλ Λατινική Αμερική ή Ευρώπη απάντησε: «Ευρώπη, αλλά σταματώ εδώ διότι δεν έχω τέτοιες ικανότητες».