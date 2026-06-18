Άγριος τσακωμός Λατινοπούλου – Παϊτέρη on air: «Μοιάζετε με γύφτισσα» – «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης τσακώθηκαν on air, με αφορμή τις καταγγελίες για πολιτική εξαγορά ψήφων στην κοινότητα των Ρομά.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δήλωσε στο πάνελ της εκπομπής «Αποκαλύψεις»: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η ατάκα αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.

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Αμέσως ο Βασίλης Παϊτέρης απάντησε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει.

Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Η κόντρα όμως χτύπησε κόκκινο όταν ο τραγουδιστής πέρασε σε προσωπική επίθεση: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έξαλλη απάντησε: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Παρά την παρέμβαση του παρουσιαστή, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ξέσπασε: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό», με τον Βασίλη Παϊτέρη να επιμένει προκλητικά: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο».

Το φινάλε της συνύπαρξης τους ήταν εκρηκτικό. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε ότι: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα», για να δεχτεί την τελική βολή από τον τραγουδιστή που έκλεισε λέγοντας: «εγώ δεν είμαι σιδεράς κυρία Λατινοπούλου, εσείς όμως, μοιάζετε για γύφτισσα».