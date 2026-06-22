Ανεξέλεγκτη η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας, σε ύφεση η πυρκαγιά στα Σπάτα, – Σηκώθηκαν 13 εναέρια μέσα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα (βίντεο + φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε Βοιωτία και Σπάτα καθώς ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται να περιορίσουν τριπλό μέτωπο φωτιάς σε τρεις περιοχές. Λίγο μετά τις 4:30, η πυροσβεστική ενημέρωσε πως η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα χωρίς να έχει ελεγχθεί πλήρως.

Ειδικότερα, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Η φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στη βόρεια πύλη του Αεροδρόμιου, σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένη περιοχή, ενώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 35 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην περιοχή των Σπάτων είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως στο σημείο.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι ισχυροί άνεμοι.

Μεγάλη κινητοποίηση για διπλό μέτωπο στην Βοιωτία

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή του Ορχομενού Βοιωτίας. Παράλληλα, λίγο μετά τις 3:40 ήχησε το 112 που ζητούσε από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη με τα εναέρια και τα επίγεια μέσα

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Νωρίτερα, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και στην περιοχή του Ελαιώνα με την φωτιά να ξεφεύγει από τον έλεγχο και να οδηγεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε εντατικοποίηση των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της.

Στον Ελεώνα επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και ένα 1 ελικόπτερο με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Κατά την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής λίγο μετά τις 4:30 το μεσημέρι, φαίνεται ότι η πυρκαγιά σε πρώτη φάση έχει οριοθετηθεί.

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Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής, με το Πυροσβεστικό Σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενλω απο αερος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ.

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Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα ενω απο αερος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πριν λίγο εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112.

Στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θήβας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση. Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων και 11 οχήματα ενω απο αερος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

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Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία μέτωπα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχουν μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτιών τους.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.