Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία – Τι κατηγορία αντιμετωπίζει

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχει εκδοθεί από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate,

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ, συνδέεται με την υπόθεση του Qatargate, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας απαιτείται προηγουμένως η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πρώην επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις Αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετέβη σήμερα, Δευτέρα (22/06) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη που τον αφορά. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να κινηθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς η εκτέλεση του εντάλματος περνά μέσα από τη διαδικασία άρσης ασυλίας.

Ο πρώην επίτροπος συμμετείχε στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή που είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί και η Εύα Καϊλή. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση διαφθοράς που είχε συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να κινηθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς η εκτέλεση του εντάλματος περνά μέσα από τη διαδικασία άρσης ασυλίας.