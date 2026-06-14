Κουτσούμπας: Χόρεψε βαρύ ζεϊμπέκικο στα Τρίκαλα και αποθεώθηκε (Βίντεο)

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκλεψε την παράσταση στη συνεστίαση της τοπικής οργάνωσης ΚΚΕ στα Τρίκαλα, με τον γγ να χορεύει ζεϊμπέκικο.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, σε οικογενειακό κέντρο στα Τρίκαλα έγινε το βράδυ της Κυριακής (144/06) η συνεστίαση, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε ζεϊμπέκικο με το τραγούδι της ξενιτιάς, ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

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Ο γγ του ΚΚΕ χόρεψε ολόκληρο το τραγούδι, κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα.