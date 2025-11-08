Κυριάκος Μητσοτάκης στο γήπεδο για τον τελικό Τζόκοβιτς – Μουζέτι στην Αθήνα
Mετά τον ημιτελικό που είδε την Παρασκευή
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί τον τελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Λορέντζο Μουζέτι στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο του τουρνουά τένις ATP 250 της Αθήνας.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, φαν του τένις, είχε δει την Παρασκευή τον ημιτελικό, όπου ο Τζόκοβιτς απέκλεισε τον Χάνφμαν και προκρίθηκε στον τελικό για τον 101ο τίτλο της καριέρας του.
Η Ελλάδα φιλοξενεί μετά από 31 χρόνια τουρνουά ATP, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αθλητή με τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία, να προσφέρει ένα σπουδαίο θέαμα στους Έλληνες φιλάθλους.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις