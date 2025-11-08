Κυριάκος Μητσοτάκης στο γήπεδο για τον τελικό Τζόκοβιτς – Μουζέτι στην Αθήνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί τον τελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Λορέντζο Μουζέτι στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο του τουρνουά τένις ATP 250 της Αθήνας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, φαν του τένις, είχε δει την Παρασκευή τον ημιτελικό, όπου ο Τζόκοβιτς απέκλεισε τον Χάνφμαν και προκρίθηκε στον τελικό για τον 101ο τίτλο της καριέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα φιλοξενεί μετά από 31 χρόνια τουρνουά ATP, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αθλητή με τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία, να προσφέρει ένα σπουδαίο θέαμα στους Έλληνες φιλάθλους.