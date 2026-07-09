Πώς αποτιμά η Αθήνα τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη για casus belli και F-35

Σε διαφορετικό μήκος κύματος για τα καυτά ζητήματα κινούνται Ελλάδα και Τουρκία, όπως απέδειξαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το τέλος της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Παρόλα αυτά, παραμένει η διάθεση για ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και διατήρηση των ήρεμων νερών, αν και οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους.

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Από την πρώτη στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ανοιχτά το casus belli (απειλή πολέμου) που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το έννομο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων.

Προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο κ. Μητσοτάκης για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τα F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες τόνισε ότι «πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του NATO».

Λίγο αργότερα, μετά το πέρας των εργασιών, ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μία ιστορική ανορθογραφία» όσον αφορά στο casus belli και προέταξε τις σχέσεις καλής γειτονίας.

«Δεν συντάσσεται ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που, παρά τις διαφορές μας, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του casus belli. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν» απάντησε με τη σειρά του ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια των δικών του δηλώσεων.

Όπως είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δεν πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό».

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Ο ίδιος έβαλλε στο τραπέζι τα «θέματα του Αιγαίου» πρώτα σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και μετά σε επίπεδο ηγετών. «Επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών» υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Στο ζήτημα των F-35 που θέλει διακαώς να αποκτήσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ, το πλαίσιο για την ελληνική κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο.

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Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί άρσης των κυρώσεων CAATSA και πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών, προς το παρόν όλα είναι απλά ευσεβείς πόθοι, καθώς παραμένουν οι νομικοί περιορισμοί και το εμπόδιο του Κογκρέσο.

«Οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν το 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 που ήδη κατασκευάζονται. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε θα υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσει όπλα. Απλώς, παρατηρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πωληθούν τα αεροπλάνα στην Τουρκία. Η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της αεροπλάνα. Η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Τρέχει με γρήγορους ρυθμούς η αναβάθμιση των F-16 σε viper, πήραμε 24 Rafale, μπήκαμε και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35», επισήμανε για το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.