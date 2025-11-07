Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπό το βλέμμα του πρωθυπουργού η μάχη του Τζόκοβιτς για το Hellenic Championship
Παρακολουθεί τη μεγάλη αναμέτρηση ο Έλληνα πρωθυπουργός
Το παρών στο Telekom Center Athens για τους αγώνες του Hellenic Championship δίνει την Παρασκευή 7.11 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Yannick Hanfmann για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ