Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπό το βλέμμα του πρωθυπουργού η μάχη του Τζόκοβιτς για το Hellenic Championship

Το παρών στο Telekom Center Athens για τους αγώνες του Hellenic Championship δίνει την Παρασκευή 7.11 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Yannick Hanfmann για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.