Νόβακ Τζόκοβιτς: Συναντήθηκε με τον Εργκίν Αταμάν και πόζαρε με φανέλα του Παναθηναϊκού

Νόβακ Τζόκοβιτς και Εργκίν Αταμάν είχαν συνάντηση λίγο μετά την πρόκριση του Σέρβου τενίστα στον τελικό του τουρνουά που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους αντάλλαξαν απόψεις για το τένις και όχι μόνο. «Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ, και να γίνω μάρτυρες της νίκης του.

Του εύχομαι καλή τύχη για τον αυριανό τελικό» ανέφερε ο Αταμάν.