Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι έδωσαν το παρών στη δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ
Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του ΟΗΕ
Παρών στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ημέρα που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Έλληνα πρωθυπουργό με τον Αμερικανό πρόεδρο να ποζάρουν με τις σύζυγούς τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια Τραμπ.
Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ, όπου έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα για άρση του casus belli.
