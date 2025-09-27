Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι έδωσαν το παρών στη δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ

Παρών στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ημέρα που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Έλληνα πρωθυπουργό με τον Αμερικανό πρόεδρο να ποζάρουν με τις σύζυγούς τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια Τραμπ.

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ, όπου έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα για άρση του casus belli.