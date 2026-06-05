Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Κώστας Σλούκας για το κρίσιμο Game 2
Τελευταία στιγμή η απόφαση για Ρογκαβόπουλο
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό το βράδυ της Παρασκευής (5/6) τον Ολυμπιακό στα πλαίσια του Game 2 των τελικών της Stoiximan Basket League.
Παρά την προσπάθεια που έκανε, ο Κώστας Σλούκας δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκού ούτε στο ματς του “Telekom Center Athens”. Να θυμίσουμε ότι ο αρχηγός των “πρασίνων” είχε μείνει εκτός και από την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων.
Σε ό,τι αφορά στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, η δική του συμμετοχή στο Game 2 των τελικών θα κριθεί τελευταία στιγμή.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις