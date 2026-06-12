Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 79χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος
Άγνωστες οι συνθήκες του δυστυχήματος
Τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 79χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου “Παπανικολάου” στο κενό.
Συνέπεια της πτώσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου άνδρα.
Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή.
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