Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 79χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος

Τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 79χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου “Παπανικολάου” στο κενό.

Συνέπεια της πτώσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου άνδρα.

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Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιατή.