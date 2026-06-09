Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η νέα ανάρτηση μετά το Game 3 των τελικών με τον Ολυμπιακό: “Θυμίζει “εμείς και το Αιγάλεω” η φάση”

Την διαμαρτυρία του για την διαιτησία στο Game 3 των τελικών της Basket League μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτηση του στα social media.

Η μεγάλη διαφορά στις βολές προκάλεσε την αντίδραση του ισχυρού άνδρα της “πράσινης” ΚΑΕ. Ειδικότερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε μία παλιά φωτογραφία του Παναγιώτη Αγγελόπουλου από το 2012, όταν είχε τυπώσει σε μπλούζα τη διαφορά στις βολές τότε ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

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Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού άλλαξε τα νούμερα και έβαλε σε κόκκινο χρώμα στο νούμερο 75 και πράσινο στο νούμερο 27 αναφερόμενος στις βολές από τη φετινή σειρά των τελικών και έγραψε ως λεζάντα «εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση…».

Θυμίζουμε πως ο κ. Γιαννακόπουλος έκανε και άλλες αναρτήσεις μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ το βράδυ της Δευτέρας (8/6).

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων απεύθυνε ερώτημα στους αδερφούς Αγγελόπουλους σχετικά με τα υβριστικά συνθήματα κατά της κόρης του που ακούστηκαν στο φινάλε του αγώνα.