Μήνυμα Αταμάν στους οπαδούς του Ολυμπιακού: “Δεν χρησιμοποιήσατε ούτε έναν πραγματικό Έλληνα διεθνή παίκτη”

Με ανάρτηση του στα social media ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν απευθύνθηκε στους οπαδούς του Ολυμπιακού μετά το χθεσινό Game 3 των τελικών της GBL.

Τα συνθήματα των οπαδών του Ολυμπιακού προκάλεσαν την αντίδραση του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας ότι είναι περήφανος για την καταγωγή του, αλλά ότι αγαπά και σέβεται την Ελλάδα. Ο Τούρκος προπονητής έκλεισε το story του στέλνοντας μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, πως η ομάδα του θα παλέψει μέχρι το τέλος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

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Η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν

«Οπαδοί του Ολυμπιακού,

Χθες, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, για άλλη μία φορά φωνάζατε υβριστικά συνθήματα εναντίον της πατρίδας μου, της Τουρκίας. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τον οποίο θεωρώ αδελφό λαό.

Είναι φυσικά δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός: χθες, στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδας.

Είμαι περήφανος για τη μαχητικότητα που δείχνει η ομάδα μου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και θα ήθελα να υπογραμμμίσω για ακόμη μία φορά τη συμβολή των τεσσάρων διεθνών παικτών της Εθνικής Ελλάδας που εκπροσώπησαν την ομάδα μας στο παρκέ χθες και συνεχίζουν να προσφέρουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Παθιασμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού,

Παρά όλα όσα συνέβησαν και επισκίασαν το ίδιο το μπάσκετ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία κατοχή και το τελευταίο δευτερόλεπτα. και όταν όλο θα έχουν κριθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο».