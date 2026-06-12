Μητσοτάκης: Η χιουμοριστική ατάκα για τον χρόνο των εκλογών – Με τι… ρούχα θα πάμε στις κάλπες

Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην οποία μίλησε με πιο χαλαρό ύφος.

Λίγη ώρα μετά τη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιως Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Πρωινού» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

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«Διακοπές θα κάνω σίγουρα στο Μαξίμου και θα πάμε σίγουρα στην Κρήτη και μακάρι κανένα Σαββατοκύριακο στην Τήνο» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε άλλο σημείο όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές και για το εάν θα φοράμε μαγιό ή παντελόνι, επανέλαβε «εκλογές το 2027», προσθέτοντας με χιούμορ πως θα γίνουν «την άνοιξη με ένα φουτεράκι και είσαι εντάξει».

Επίσης, ρωτήθηκε για τον επικείμενο γάμο του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη, λέγοντας πως: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο». «Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου επανέλαβε την πρόθεσή του να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, τόσο στην προηγούμενη όσο και στην τρέχουσα κυβερνητική θητεία, ωστόσο υπογράμμισε πως οι κυβερνήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν τον εκλογικό τους κύκλο.

Επίσης, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, ενώ κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν πιο ουσιαστικά στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.