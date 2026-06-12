Mundial 2026: Ποιοι είναι οι νεότεροι παίκτες που αγωνίστηκαν σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Χιλμπέρτο Μόρα αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του Mundial 2026 ως αλλαγή στο β΄ ημίχρονο στην νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής. Έτσι, σε ηλικία 17,5 ετών, έγινε ο 6ος νεότερος παίκτης στην Ιστορία του θεσμού.

Αναλυτικά οι 10 νεότεροι ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Mundial:

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1. Νόρμαν Γουάιτσαϊντ – Β.Ιρλανδία (vs Γιουγκοσλαβία) 17/06/1982 – 17 ετών και 41 ημερών

2. Σαμουέλ Ετό – Καμερούν (vs Ιταλία) 17/06/1998 – 17 ετών και 99 ημερών

3. Φέμι Οπαμπούνμι – Νιγηρία (vs Αγγλία) 12/06/2002 – 17 ετών και 101 ημερών

4. Σαλομόν Ολεμπέ – Καμερούν (vs Αυστρία) 11/06/1998 – 17 ετών και 185 ημερών

5. Πελέ – Βραζιλία (vs ΕΣΣΔ) 15/06/1958 – 17 ετών και 235 ημερών

6. Χιλμπέρτο Μόρα – Μεξικό (vs Νότια Αφρική) 11/06/2026 – 17 ετών και 240 ημερών

7. Μπαρτολομιού Ογκμπέτσε – Νιγηρία (vs Αργεντινή) 02/06/2002 – 17 ετών και 244 ημερών

8. Ριγκομπέρ Σονγκ – Καμερούν (vs Σουηδία) 20/06/1994 – 17 ετών και 354 ημερών

9. Γιουσουφά Μουκοκό – Γερμανία (vs Ιαπωνία) 23/11/2022 – 18 ετών και 3 ημερών

10. Καρβάλιο Λέιτε – Βραζιλία (vs Βολιβία) 20/07/1930 – 18 ετών και 25 ημερών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ