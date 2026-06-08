Όλγα Κεφαλογιάννη – Βαρδινογιάννη: Εξηγεί την αλλαγή στο όνομα της – “Το είχα υποσχεθεί σε έναν άνθρωπο…”

Η Όλγα Κεφαλογιάννη εξήγησε την επιλογής της να αλλάξει το όνομα της σε “Όλγα Κεφαλογιάννη – Βαρδινογιάννη” μιλώντας για την συναισθηματική υποχρέωσης που είχε προς την οικογένεια της μητέρας της.

Μιλώντας σε vidcast του iefimerida.gr, τόνισε πως «το πατρικό επίθετο της μητέρας μου είναι Βαρδινογιάννη, το οποίο όμως έχει μια ιδιαίτερη αξία για την πολιτική ιστορία. Γιατί ο θείος μου, Παύλος Βαρδινογιάννης, ο μεγαλύτερος αδελφός της μαμάς μου, ήταν βουλευτής στον νομό Ρεθύμνου εκπροσωπώντας το Κέντρο. Στην περίοδο πριν την Δικτατορία, ήταν αντίπαλος του πατέρα μου, ο οποίος πολιτευόταν στον ίδιο νομό με την ΕΡΕ του Καραμανλή. Ο Παύλος Βαρδινογιάννης στενός συνεργάτης του Σοφοκλή Βενιζέλου και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, στενός συνεργάτης και βουλευτής του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Άρα κάπου η ένωση αυτών των δύο οικογενειών, ήρθε με τον γάμο και αν θέλετε, εγώ είμαι το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης. Έφερε δηλαδή κοντά δύο οικογένειες που είχαν συνηθίσει μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση».

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«Άρα αυτό είναι μια πολιτική παρακαταθήκη, την οποία είχα υποσχεθεί σε έναν άνθρωπο που είχε πολύ μεγάλη αξία για μένα, στον άλλον αδελφό της μητέρας μου που έφυγε πολύ πρόσφατα από τη ζωή, που είναι σαν δεύτερος πατέρας μου (τον Βαρδή Βαργινογιάννη), και μου είχε πει “εσύ πρέπει να πάρεις και το επίθετο”. Είναι μια εκπλήρωση μιας υπόσχεσης. Δεν θα αλλάξει κάτι ούτως ή άλλως, ούτε πως θα παρουσιάζομαι κοινωνικά είτε δημόσια, ούτε πως θα είμαι στο ψηφοδέλτιο», τόνισε στην συνέχεια.

«Αυτό ήταν η εκπλήρωση της συναισθηματικής υποχρέωσης που είχα στην οικογένεια της μητέρας μου και αν θέλετε στην ίδια την μητέρα μου, γιατί η μητέρα μου ήταν εκεί σε όλες τις στιγμές μου. Και πολλές φορές μου λέει “όλο σε ρωτάνε για τον πατέρα σου και εγώ είμαι πάντα κάπου στο παρασκήνιο”. Είναι ένας τρόπος να τιμήσω και την μητέρα μου», είπε εμφανώς συγκινημένη η κ. Κεφαλογιάννη – Βαρδινογιάννη.