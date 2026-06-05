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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Παραμένει στα “πιτς” ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Tαλαιπωρείται από τενοντίτιδα

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Παραμένει στα “πιτς” ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Αλέξανδρος Τσάκος

Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το αποψινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα παραμείνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

Ο διεθνής γκαρντ μέχρι χθες ήταν αμφίβολος και ενόψει του Game 2 στο T-Center αφού έχασε και το Game 1 λόγω του ίδιου προβλήματος.

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Ωστόσο, ο γκαρντ των Πειραιωτών δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε στο δεύτερο ματς των τελικών, αφού δεν ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του.

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